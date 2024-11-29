CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

ECB üyesi Knot: Arz şokları yakından takip edilmeli

ECB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri sabit kaldığı sürece fiyatları yukarı çeken arz şoklarını görmezden gelebileceğini, ancak aşırı sapma tehlikesi varsa güçlü bir şekilde tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2024 08:12

ECB Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot perşembe günü yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentileri çıpalı kaldığı sürece para politikasının geçici arz şoklarının ötesine bakması, ancak çıpanın atılması riski arttığında agresif bir şekilde dönmesi en uygun yol olabilir" dedi.

Ancak para politikası duruşunu yönlendiren araçlar ile aktarımını destekleyen araçlar arasında daha katı bir ayrım yapılması çağrısında bulunan Knot, "Araç setimiz için böyle yeni bir ayrım ilkesi, etkin alt sınırın dışında hibrit araçlar için daha az kapsam anlamına gelecektir" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Çin’de sanayi şirketlerinin karları yüzde 10 azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları yüzde 10 azaldı 27 Kasım 2024 09:56
İngiltere Merkez Bankası: Trump ticaret tarifeleri ekonomik büyüme için risk İngiltere Merkez Bankası: Trump ticaret tarifeleri ekonomik büyüme için risk 27 Kasım 2024 09:36
FED tutanaklarında faiz indirimi sinyali FED tutanaklarında faiz indirimi sinyali 27 Kasım 2024 09:07
Güney Kore’den çip üretcilerine 10 milyar dolar destek Güney Kore'den çip üretcilerine 10 milyar dolar destek 27 Kasım 2024 08:57
Arz artışlarının erteleneceği haberiyle petrol yükseldi Arz artışlarının erteleneceği haberiyle petrol yükseldi 27 Kasım 2024 08:50
Gümrük vergisi çelik ve alüminyum fiyatlarını yükseltecek Gümrük vergisi çelik ve alüminyum fiyatlarını yükseltecek 27 Kasım 2024 08:44
Deutsche Bank’tan 10 maddelik Trump analizi Deutsche Bank'tan 10 maddelik Trump analizi 26 Kasım 2024 16:16
Moskova Borsası son 1,5 yılın en düşük seviyesinde Moskova Borsası son 1,5 yılın en düşük seviyesinde 26 Kasım 2024 15:57
JPMorgan’dan altın ve gümüş tahmini JPMorgan'dan altın ve gümüş tahmini 26 Kasım 2024 15:41
Bitcoin fiyatları kar satışlarıyla düşüşe geçti Bitcoin fiyatları kar satışlarıyla düşüşe geçti 26 Kasım 2024 14:08
İngiltere’de kripto para sahipliği yüzde 12’ye yükseldi İngiltere'de kripto para sahipliği yüzde 12'ye yükseldi 26 Kasım 2024 13:29
Petrol fiyatları ateşkes ihtimalinin güçlenmesiyle düştü Petrol fiyatları ateşkes ihtimalinin güçlenmesiyle düştü 26 Kasım 2024 10:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler