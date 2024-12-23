ECB üyesi Makhlouf: Faiz belirleyicileri için belirsizlik yüksek

İrlanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Mkhlouf, faiz belirleyicilerinin şu anda koronavirüs pandemisinin ilk aşamalarından daha fazla belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Makhlouf Financial Times'a verdiği demeçte, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın gündemi ve eylemlerini okumak neredeyse imkansız olduğu için gelecek yılın görünümünün muhtemelen "kilitlendiğimiz zamankinden daha fazla belirsizlikle" gölgelendiğini söyledi.

Seçilmiş Başkan Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a döndüğünde tüm ABD ithalatına yüzde 20'ye varan vergiler getireceğini ve Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 60'a çıkacağını taahhüt etti.

Avrupa Merkez Bankası'ndakiler de dahil olmak üzere çoğu ekonomist, ABD'nin kışkırttığı bir küresel ticaret savaşının ihracata bağımlı Avro Bölgesi'nde büyümeyi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Bazı analistler, Euro Bölgesi'nde büyümenin beklenenden daha zayıf olması ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine doğru beklenenden daha hızlı düşmesi nedeniyle ECB'nin Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci dönemine karşı korunmak için faiz oranlarını önceden düşürmesi gerektiğini düşünüyor.

Ancak, risklere rağmen, ECB'nin yönetim konseyindeki 26 oydan birine sahip olan Makhlouf, belirsizliğin o kadar yaygın olduğunu söyledi ki "[faiz oranlarına] sigorta indirimleri gerçekten yardımcı olmayabilir [ancak] aslında farklı bir sorun yaratabilir".

Makhlouf, Trump'ın gümrük vergileri konusunda gerçekten ciddi olup olmadığının ya da tehdidinin sadece diğer politika hedeflerine ulaşmak için bir pazarlık stratejisi olup olmadığının belirsiz olduğu uyarısında bulundu.

Ticarete ilave engellerin "dünya için iyi olmayacağını" kabul etmekle birlikte, büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerini şu anda ölçmenin imkansız olduğunu savunan Makhlouf, "O kadar çok uyarı ve o kadar çok değişken var ki, herhangi bir senaryo analizi insanlara tüm bunların nasıl sonuçlanacağını anladığımıza dair yanlış bir his verme riski taşıyor." dedi.