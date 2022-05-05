Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, enflasyon görünümü ekonomiye desteğin kademeli olarak azaltılabileceğine işaret etse de ECB'nin Temmuz ayında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini söyledi.

21 Temmuz'da yapılacak ECB Yönetim Konseyı toplantısında faiz artırımına gidilebileceğine işaret eden politika yapıcı sayısının artmaya başladığı bir dönemde La Stampa'ya konuşan Panetta, "Faiz artırımından önce ikinci çeyrek için GSYH rakamlarını görmemiz gerekli. Verileri görmeden ve ekonominin nasıl gelişeceğini tam anlamadan faiz artırmak ihtiyatsızlık olur" dedi.

Panetta, ECB'nin iki veya üç ay önce veya sonra faizler konusunda adım atmasının çok fazla fark yaratmayacağını da savundu.

Avrupa'da finansal piyasalar ECB'nin Temmuz'da 20 baz puan faiz artırımına gideceğini hali hazırda fiyatlamış durumdalar.

ECB Yönetim Konseyi 9 Temmuz'da toplanacak.