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ECB üyesi Vujcic: Faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentileri makul

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic, faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentilerinin makul olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2025 09:20

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2025 09:20

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentilerinin makul olduğunu ve enflasyon görünümüne ilişkin risklerin genel olarak dengeli olduğunu söyledi.

Vujcic, "Son zamanlarda bu yılki dört ila beş faiz indiriminden üç ila dört indirime doğru bir yeniden fiyatlandırma oldu ve bunun makul olduğunu düşünüyorum. Mevcut piyasa fiyatlamasından rahatsızlık duymuyorum. Piyasalar bu tahminleri yapmak zorunda, biz değil. Her zaman verileri bekleyebilir ve sonra karar verebiliriz," dedi.

Yatırımcılar 30 Ocak'ta %3'lük mevduat faizinde yapılacak bir indirimi tamamen fiyatlamış durumda ve yılsonuna kadar %2'ye ineceğini öngörüyorlar.

Vujcic, ECB'nin Aralık ortasındaki son politika toplantısından bu yana ekonomik verilerin beklentilerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu, projeksiyonların güvenilirliğini desteklediğini ve mevcut politika duruşunun uygun olmaya devam ettiğini gösterdiğini de belirtti.

Vujcic, ECB'nin yumuşak iniş ya da resesyona yol açmadan enflasyonu kontrol altına almayı başardığını, ancak görünürde büyümede önemli bir artış olmadığını ve bunun da ekonomik durgunluk riskini arttırdığını savundu.

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