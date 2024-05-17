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ECB üyesinden hazirana vurgu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, haziran ayında faiz indiriminin uygun olabileceğini ancak sonrasında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 17 Mayıs 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 17 Mayıs 2024 08:52

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Nikkei'ye yaptığı açıklamada, ECB'nin Haziran ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "uygun olabileceğini" ancak bunun ötesinde "temkinli bir yaklaşım" gerektiğini söyledi.

Schnabel'in yorumu, ECB'nin faiz oranlarını düşürmeye başlamak için İsviçre ve İsveç merkez bankalarını takip edebileceğini gösteriyor.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot gibi diğer şahinlerin de gevşemeyi tartışmasıyla birlikte, ECB'nin ilk faiz indirimini Fed'den önce yapması giderek daha olası görünüyor.

"TEMMUZDA FAİZ İNDİRİMİ GEREKLİ GÖRÜNMÜYOR"

Schnabel mevcut verilere dayanarak "Temmuz ayında bir faiz indiriminin gerekli görünmediğini" söyledi. Enflasyon risklerinin "yukarı yönlü" olmaya devam ettiğini ifade eden Schnabel, "Çok yüksek belirsizlik" göz önüne alındığında, neler olduğunu ve enflasyonun ECB'nin %2'lik hedefi etrafında istikrar kazanıp kazanmadığını görmek için kendimize yeterli zaman vermemiz gerektiğini" savundu.

İlk verilere göre Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık %2.4 artarken, Schnabel bu artışın büyük ölçüde hizmetlerden kaynaklandığını söyledi.

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