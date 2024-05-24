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EPİAŞ'ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) gönüllü karbon kredilerinin alım-satımına aracılık edecek yeni platformunda ilk eşleşme gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 14:40

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 14:40

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ'ın internet sitesinde yapılan duyuruya göre, şirket, gönüllü karbon kredilerinin alım-satımına aracılık edecek yeni platformunu devreye aldı.

Platformun karbon kredilerinin ticaretini kolaylaştırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunması hedefleniyor.

Duyuruda, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas'ın şu ifadelerine yer verildi:

"EPİAŞ'ın yeni yazılımı, gönüllü karbon projelerine bağlı olarak üretilen karbon kredilerinin alım-satımına aracılık edecek. Ticarete konu edilen karbon kredileri, Gold Standard ve VCS (Verified Carbon Standard) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanarak elde ediliyor. Bu krediler genellikle karbon ayak izlerini dengelemek isteyen şirketler tarafından talep edilmekle birlikte Emisyon Ticaret Sisteminde tamamlayıcı bir işlev de görüyor. Bugün ilk eşleşmenin gerçekleştiği platformumuz karbon kredisi ticaretinin güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

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