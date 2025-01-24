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Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri ocakta canlandı

Euro Bölgesi'nde ocak ayında şirket faaliyetlerinde artış yaşandı.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2025 13:53

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta 49,6 olan bileşik PMI ocakta 50,2'ye çıktı. Bileşik PMI son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Aralıkta 45,1 olan imalat sanayi PMI da ocakta 46,1'e yükselerek son 8 ayın en üst seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,6'dan 51,4'e indi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor. Veriler, Euro Bölgesi'nde özel sektör şirket faaliyetlerinin ocakta bir miktar arttığını ortaya koydu.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi'nde özel sektör iki aylık küçülmenin ardından ocak ayında temkinli büyüme durumuna geri döndü." ifadesini kullandı. Bu dönemde üretim sektöründeki baskının bir miktar hafiflediğine işaret eden Rubia, hizmet sektörünün ise orta düzeyde büyümeye devam ettiğini belirtti.

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