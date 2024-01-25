Fed acil kredi programının faizini yükseltti

Fed, Silikon Valley Bank'ın çöküşünün daha geniş bir mali krizi tetikleme tehdidinin ardından geçen yıl bankalar için oluşturulan acil kredi prognamının faizini yükseltti ve prognamın planlandığı gibi 11 Mart'ta kapanacağını söyledi.

Fed, Banka Vadeli Fonlama Programı (BTFP) olarak adlandırılan bu acil kredi programından kullanılan yeni kredilerin faiz oranını, ABD'li kredi kuruluşları için popüler ve karlı bir arbitraj fırsatı haline gelmemesi için yükseltti.

Fed, yeni kredilere uygulanan faiz oranının, kredinin verildiği gün rezerv bakiyelerine uygulanan faiz oranından daha düşük olmayacağını açıkladı. Bunun sonucunda yeni borçlanma maliyetlerinde yaklaşık 50 baz puanlık bir artış meydana geldi; BTFP kredi oranı salı günü %4,93 iken, rezerv bakiyeleri şu anda %5,40 olarak gerçekleşiyor.