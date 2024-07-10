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Fed Başkanı Powell: ABD artık aşırı ısınmış bir ekonomi değil

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin "artık aşırı ısınmış bir ekonomi olmadığını", istihdam piyasasının pandemi dönemindeki aşırılıklarından uzaklaştığını ve birçok açıdan sağlık krizi öncesine döndüğünü söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2024 11:54

"Artık iki taraflı risklerle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız" diye konuşan ve artık sadece enflasyona odaklanamayacaklarını söyleyen Powell, "İşgücü piyasası tamamen yeniden dengeye kavuşmuş görünüyor" dedi.

Powell, faiz oranları konusunda "gelecekteki herhangi bir eylemin zamanlaması hakkında herhangi bir sinyal göndermek istemediğini" söyledi

Kuzey Dakota Senatörü Cumhuriyetçi Kevin Cramer, merkez bankasının bağımsızlığına destek sözü verdiği konuşmasında Powell'a "5 Kasım'dan önce faizleri düşürmeye yönelik herhangi bir hareket kötü bir algı olur" dedi.

Powell oturum boyunca Fed'in faiz oranlarını belirlemedeki bağımsızlığının önemini ve kendisinin verilere dayalı karar alma sürecine bağlı kalma niyetini vurguladı.

New York'taki Natixis'in ABD baş ekonomisti Christopher Hodge, "Fed'in vurgusu biraz Fed'in yetki alanı içindeki risklerin dengelenmesine doğru kaydı için temel atılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Powell bugün aynı sunumu TSİ 17.00'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacak

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