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Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını düşürmenin zamanı geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasına yönelik artan risklerin daha fazla zayıflamaya alan bırakmaması ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine ulaşması nedeniyle faiz oranlarını düşürmenin “zamanının geldiğini” söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Ağustos 2024 08:20

Son Güncelleme Tarihi 24 Ağustos 2024 09:02

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da yıllık ekonomi konferansında yaptığı konuşmasında "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı. İstihdama yönelik aşağı yönlü riskler ise arttı. Politikanın ayarlanması için zaman geldi. Gidilecek yön bellidir ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacaktır" dedi.

Fed'in Kongre tarafından ulaşmakla görevlendirildiği iki hedefe atıfta bulunan Powell, işsizlik artarken COVID-19 salgını sırasında yaklaşık %7'ye yükseldikten sonra "enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güveninin arttığını" söyledi.

Powell, geçtiğimiz yıl işsizlik oranındaki yaklaşık bir puanlık artışın büyük ölçüde artan iş gücü arzı ve yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını, işten çıkarmaların artmadığını söylerken, Fed'in daha fazla erozyonu önlemek istediğini de vurguladı

Halihazırda %4,3 olan işsizlik oranı, Fed yetkililerinin uzun vadede istikrarlı enflasyonla tutarlı olduğunu düşündükleri seviyede bulunuyor.

Powell, "İşgücü piyasası koşullarında daha fazla soğuma aramıyoruz ya da bunu hoş karşılamıyoruz. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Politika kısıtlamalarının uygun bir şekilde geri çekilmesiyle, güçlü bir iş gücü piyasası korunurken ekonominin %2 enflasyona geri döneceğini düşünmek için iyi bir neden var" dedi.

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