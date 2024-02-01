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Fed faiz indiriminin yakın olmadığına işaret etti

Fed, Çarşamba günü yılın ilk politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutarak faiz oranlarını ne zaman düşüreceğini düşündüğünün sinyalini verdi ancak bir indirimin yakın olmadığını ima etti.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 09:09

ABD Merkez Bankası, geçen yılın sonunda enflasyonda yaşanan keskin düşüşün kalıcı olacağına dair daha ikna edici kanıtlar beklerken, gösterge federal fon oranını yirmi yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesi olan %5,25 ile %5,5 arasında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında "faiz oranlarını düşürme sürecini başlatmak son derece önemli bir karar ve bunu doğru yapmak istiyoruz. Enflasyon konusunda çok ilerleme kaydettik. Biz sadece bu işi sürdürülebilir bir şekilde yaptığımızdan emin olmak istiyoruz" diye konuştu.

Wall Street'te hisse senedi endeksleri Çarşamba gününü düşüşle kapatırken S&P 500 79,32 puan ya da %1,6 geriledi. Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanan endeks, Eylül ayından bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. New York Community Bancorp'un zarar açıklaması ve temettüsünü düşürmesinin ardından 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 0,091 puan gerileyerek %3,965'ten kapandı ve bölgesel kreditörlerin sağlığına ilişkin yeni endişeleri ateşledi.

Ocak ayının büyük bölümünde, vadeli faiz oranı piyasalarındaki yatırımcılar, Fed'in 19-20 Mart'taki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine yaklaşık %50 ihtimal veriyordu. Ancak Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerin Mart ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu düşünmediklerini belirtti. Powell, "Komitenin Mart toplantısına kadar faiz indirimini haklı çıkaracak bir güven seviyesine ulaşacağını sanmıyorum, ancak bunu göreceğiz" dedi.

CME Group'a göre, Mart ayında faiz indirimine ilişkin piyasa bazlı olasılık Çarşamba günü öğleden sonra %35 civarına geriledi. Citadel Securities'in küresel faiz ticareti başkanı Michael de Pass, "Mart ayı baz senaryo değil ve gerçekten canlı bir toplantı olması için verilerin önemli ölçüde hayal kırıklığına uğratması gerekiyor" dedi.

Yatırımcıların daha soğuk enflasyonun merkez bankasının bu yıl faiz artırımlarını azaltmasına olanak sağlayacağı beklentisiyle piyasalar son iki ayda önemli ölçüde yükseldi. Yatırımcılar Fed'in bu yıl faizleri yaklaşık 1,5 puan düşürmesini ya da Fed'in bu yılki yedi toplantısının altısında çeyrek puanlık faiz indirimine eşdeğer bir indirim yapmasını bekliyor.

Aralık ayındaki bir önceki toplantıda çoğu yetkili, enflasyonun kademeli olarak %2 hedefine düşmeye devam etmesi ve ekonomik büyümenin istikrarlı ancak dikkat çekici olmaması halinde bu yıl üç kez faiz indirimine gidebileceklerini öngörmüştü.

Fed, son faiz artırımının yapıldığı Temmuz ayından bu yana faiz artırma ihtimalinin düşürme ihtimalinden daha yüksek olduğuna işaret eden ve üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan politika açıklamasındaki yönlendirmeleri bir kenara bıraktı. Bunun yerine yetkililer, sağlıklı işgücü piyasaları ve düşük enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin "daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini" belirterek tarafsız bir görüş benimsedi.

Açıklamada, Fed'in "enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar" faiz oranlarını düşürmeyi beklemediği belirtildi.

Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun daha kalıcı olması halinde Fed'in faiz indiriminde daha yavaş davranabileceğini ya da süreci uzatabileceğini söyledi. İşgücü piyasasının zayıflaması ya da "çok, çok ikna edici düşük enflasyon" olması halinde faizleri daha erken ve daha hızlı indirebileceğini söyledi.

Ekonomik büyümenin son aylarda Fed yetkililerinin beklediğinden daha güçlü olması, bazılarını enflasyon konusunda zafer ilan etme konusunda temkinli hale getirebilir. Ancak fiyat baskıları ve ücretlerdeki artış daha iyi büyümeye rağmen azaldı, bu da daha güçlü büyümenin enflasyonun daha da soğumasına engel olmayabileceğini gösteriyor.

İyileşmenin birçok yetkilinin beklediğinden daha hızlı gerçekleşmesi, bazılarının ekonominin talihini sorgulamasına yol açtı.

"Daha fazla iyi veri görmek istiyoruz. Daha iyi veriler aradığımızdan değil" diye konuşan Powell, "Son altı ay, bir defaya mahsus olan ve bir daha tekrarlanmayacak faktörler tarafından mı pohpohlandı? Biz öyle düşünmüyoruz. Ama sormamız gereken soru bu" dedi.

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