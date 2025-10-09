Fed tutanakları faiz indirim sinyali verdi

Fed'in 16-17 Eylül'deki politika toplantısına ilişkin tutanaklar, çoğu yetkilinin artan işgücü piyasası riskleri nedeniyle faiz indirimi gerektiğini düşündüğünü, ancak birçok kişinin enflasyon konusunda temkinli kaldığını gösterdi. Fed, Eylül ayında politika faizini çeyrek puanlık bir indirimle yüzde 4.00-4.25 aralığına düşürdü.

Tutanaklara göre, çoğu katılımcı istihdamdaki aşağı yönlü risklerin arttığını değerlendirerek federal fon oranının daha nötr bir seviyeye çekilmesinin uygun olduğunu gözlemledi. Aynı zamanda, katılımcıların çoğunluğu, enflasyon okumalarının yüzde 2'den uzaklaşması ve tarifelerin etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret ederek enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri vurguladı.

Çoğu katılımcı, yılın geri kalanında politikanın daha da gevşetilmesinin muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi, ancak zamanlama ve hız konusu bölünmüş bir Federal Açık Piyasa Komitesi'nde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı katılımcılar, parasal politikanın özellikle kısıtlayıcı olmayabileceğini ve bu durumun daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. "Birkaç katılımcı" politika faizinin sabit tutulmasının "yararını" savunurken, spektrumun diğer ucundaki "bir" katılımcı yarım puanlık daha büyük bir indirimi savundu.

Yeni projeksiyonlar, 19 katılımcı arasında neredeyse eşit bir bölünme olduğunu gösterdi; dokuzu bu yıl iki indirim daha öngörürken, kalan dokuzu yalnızca bir veya daha fazla indirim öngörmedi. Fed Başkanı Jerome Powell, politikanın "açık şekilde kısıtlayıcı bir seviyede" kaldığını, ancak faiz oranlarındaki daha fazla düşüş konusunda taahhütte bulunmaktan kaçındığını söyledi.

Fed'in bir sonraki politika toplantısı 28-29 Ekim için planlanıyor.