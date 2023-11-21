Fed üyesi Barkin'den faiz mesajı

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun muhtemelen "inatçı" kalacağını ve Fed'i yatırımcıların beklediğinden daha uzun süre faiz oranlarını yüksek tutmaya zorlayacağını söyledi.

Fox Business'a konuşan Barkin, "Enflasyonun inatçı olduğunu görüyorum ve bu da benim için faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını gerektiriyor" dedi.

Barken, iş dünyasından kişilerle yaptığı görüşmelerde, iş dünyası temsilcilerinin yarısının kendisine "fiyatları Covid öncesi seviyelerden daha yüksek tuttuklarını" söylediklerini de ifade etti.