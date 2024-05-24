CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi Bostic: Enflasyonda "endişe noktasını" aşmadık

Fed üyesi Bostic: Enflasyonda "endişe noktasını" aşmadık

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonda "endişe noktasını" aşamadıklarını bu nedenle faiz indiriminin beklenenden daha geç olabileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 09:08

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için daha bir süre beklemesi gerekebileceğini, Nisan ayındaki biraz daha yavaş enflasyon okumasına rağmen fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskının devam ettiğini söyledi.

Bostic, Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileriyle sanal bir ders oturumunda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun hedefimize dönmesi konusunda endişe noktasını aşamadık." dedi.

Fed Bölgesel Başkanı, işgücü piyasasında çok az sıkıntı belirtisi görüldüğüne işaret etti ve "İstihdam büyümesi güçlü oldu; Bu bana ekonomide hala çok fazla enerji olduğunu gösteriyor ve daha kısıtlayıcı bir seviyede kalma konusunda beni rahatlatıyor." diye konuştu.

"BİRAZ DAHA SABIRLI OLMAMIZ GEREKEBİLİR"

Bostic, Fed'deki bazı meslektaşlarına göre biraz daha "şahin" bir tutum sergiliyor. Bostic, Fed'in faiz indirimini bu yılın son üç ayına kadar ertelemesi gerekebileceğine inandığını söyledi.

Bostic, "Biraz daha sabırlı olmamız ve enflasyonun faiz oranlarını düşürmeden önce Fed'in %2 hedefine doğru gittiğinden daha emin olmamız gerekebilir." şeklinde görüş belirtti.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 23 Mayıs 2024 13:33
Fed tutanakları Brent petrolün fiyatını düşürdü Fed tutanakları Brent petrolün fiyatını düşürdü 23 Mayıs 2024 09:56
Altının gramı 2 bin 448 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 448 liradan işlem görüyor 23 Mayıs 2024 10:54
Fed tutanakları endişeye işaret etti Fed tutanakları endişeye işaret etti 23 Mayıs 2024 09:13
Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu 23 Mayıs 2024 09:04
Goldman Sachs: Fed’in faiz indirimine gitme ihtimali düşük Goldman Sachs: Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali düşük 23 Mayıs 2024 08:53
Uluslararası turizm pandemi öncesi seviyelerin %97’sine ulaştı Uluslararası turizm pandemi öncesi seviyelerin %97'sine ulaştı 23 Mayıs 2024 08:35
Fitch: Türkiye’de yatırımcı güveni toparlanıyor Fitch: Türkiye'de yatırımcı güveni toparlanıyor 22 Mayıs 2024 16:56
ABD’de mortgage faizleri düşmeye devam etti ABD'de mortgage faizleri düşmeye devam etti 22 Mayıs 2024 16:25
Küresel ham çelik üretimi nisanda geriledi Küresel ham çelik üretimi nisanda geriledi 22 Mayıs 2024 13:26
İsveç’ten Ukrayna’ya 7 milyar dolarlık askeri destek İsveç'ten Ukrayna'ya 7 milyar dolarlık askeri destek 22 Mayıs 2024 11:55
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 500 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 500 bin liraya geriledi 22 Mayıs 2024 16:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,83
%0,2834
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,53
%-0,0467
DOLAR
1.245,36
%24,5363
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.062,40
%6,24
BORSA
1.108,67
%10,8673
DOLAR
1.319,22
%31,922
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,97
%11,8974
BORSA
1.119,51
%11,9505
DOLAR
2.228,78
%122,8782
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
2.416,50
%141,6496
BORSA
1.715,32
%71,5317
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler