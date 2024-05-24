Fed üyesi Bostic: Enflasyonda "endişe noktasını" aşmadık

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için daha bir süre beklemesi gerekebileceğini, Nisan ayındaki biraz daha yavaş enflasyon okumasına rağmen fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskının devam ettiğini söyledi.

Bostic, Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileriyle sanal bir ders oturumunda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun hedefimize dönmesi konusunda endişe noktasını aşamadık." dedi.

Fed Bölgesel Başkanı, işgücü piyasasında çok az sıkıntı belirtisi görüldüğüne işaret etti ve "İstihdam büyümesi güçlü oldu; Bu bana ekonomide hala çok fazla enerji olduğunu gösteriyor ve daha kısıtlayıcı bir seviyede kalma konusunda beni rahatlatıyor." diye konuştu.

"BİRAZ DAHA SABIRLI OLMAMIZ GEREKEBİLİR"

Bostic, Fed'deki bazı meslektaşlarına göre biraz daha "şahin" bir tutum sergiliyor. Bostic, Fed'in faiz indirimini bu yılın son üç ayına kadar ertelemesi gerekebileceğine inandığını söyledi.

Bostic, "Biraz daha sabırlı olmamız ve enflasyonun faiz oranlarını düşürmeden önce Fed'in %2 hedefine doğru gittiğinden daha emin olmamız gerekebilir." şeklinde görüş belirtti.