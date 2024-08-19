CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Fed üyesi Daly: Faiz indirimlerini destekleyeceğim

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyona güven arttıkça kademli faiz indirimlerini destekleyeceklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 19 Ağustos 2024 08:40

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed)borçlanma maliyetlerini düşürmek için kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Daly, Financial Times'a yaptığı açıklamada, son ekonomik verilerin kendisine enflasyonun kontrol altında olduğuna dair "daha fazla güven" verdiğini söyledi. "İhtiyatlı" bir yaklaşım çağrısında bulunan Daly, ekonomistlerin dünyanın en büyük ekonomisinin faiz oranlarında hızlı bir düşüşü gerektirecek keskin bir yavaşlamaya doğru gittiği yönündeki endişelerini geri itti.

ABD faiz oranlarının 23 yılın en yüksek seviyesinden hangi hızda düşeceği, bu hafta Kansas City Fed'in Jackson Hole, Wyoming'deki yıllık toplantısında bir araya gelen politika yapıcıların ağzındaki temel soru olacak.

Fed Başkanı Jay Powell'ın Cuma günü orada yapacağı konuşma, ekonomiyi çökertmeden enflasyonla mücadeleyi tamamlayarak yumuşak inişi nasıl gerçekleştirmeyi planladığını duymak isteyen yatırımcılar tarafından yakından incelenecek.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy kullanan Daly, ABD ekonomisinin derin bir gerilemeye doğru gittiğine dair çok az kanıt gösterdiğini söyleyerek, zayıflayan işgücü piyasası işaretlerine dramatik bir yanıt verme ihtiyacını küçümsedi. "Tedricilik zayıf değildir, yavaş değildir, geride değildir, sadece ihtiyatlıdır," diyen Daly, işgücü piyasasının yavaşlamakla birlikte "zayıf olmadığını" da sözlerine ekledi.

Yatırımcılar, önümüzdeki ay yapılacak Fed toplantısında, dört yıl sonra ilk kez faiz oranlarının düşürüleceğine dair bahis oynuyorlar. Piyasalar çeyrek puanlık bir indirim ihtimalini yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlarken, yatırımcıların azınlığı yarım puanlık bir hamle bekliyor.

Daly, "Bu yılın ilk çeyreğinden sonra enflasyon yüzde 2'ye doğru kademeli olarak ilerliyor. Enflasyonun gerilemesi ve işgücü piyasasının daha dengeli hale gelmesiyle birlikte, merkez bankasının politika faizini sahip olduğumuz ve sahip olmayı beklediğimiz ekonomiye uyacak şekilde ayarlaması gerekiyor" dedi. Fed'in politikasının "kısıtlayıcılığını" gevşetmek istediğine işaret eden Daly, ancak enflasyon konusunda "işi tamamen bitirmek" için hala bir miktar kısıtlamayı sürdürdüğünü söyledi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de perakende satışlar temmuzda arttı İngiltere'de perakende satışlar temmuzda arttı 16 Ağustos 2024 09:42
ABD’de sanayi üretimi beklentilerden fazla düştü ABD'de sanayi üretimi beklentilerden fazla düştü 15 Ağustos 2024 17:09
New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri daralmaya işaret etti New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri daralmaya işaret etti 15 Ağustos 2024 16:49
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı PPK Beklenti Anketi sonuçlandı 15 Ağustos 2024 16:47
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi 15 Ağustos 2024 16:32
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı 15 Ağustos 2024 16:06
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü 15 Ağustos 2024 16:18
Rusya’nın ithalatında rublenin payı rekor düzeye çıktı Rusya'nın ithalatında rublenin payı rekor düzeye çıktı 15 Ağustos 2024 16:08
ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı 15 Ağustos 2024 16:17
Dünyanın önemli merkez bankacıları Jackson Hole’de buluşacak Dünyanın önemli merkez bankacıları Jackson Hole'de buluşacak 16 Ağustos 2024 11:12
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,2 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,2 trilyon lira oldu 15 Ağustos 2024 14:45
Bakanlık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı Bakanlık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı 15 Ağustos 2024 11:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler