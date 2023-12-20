Fed üyesi: Faiz indirimi için aciliyet yok

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Harvard Business School Club of Atlanta'da yaptığı açıklamada, "Enflasyon önümüzdeki altı ay içinde nispeten yavaş bir şekilde düşecek, bu da kısıtlayıcı duruşumuzu geri çekmeye başlamamız için aciliyet olmayacağı anlamına geliyor" dedi.

Bostic, yılın ikinci yarısında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi beklediğini tekrarladı, ancak bu arada enflasyonun çok yüksek kalmaya devam ettiğini ve Fed'in politika yolunun yavaşlamaya devam etmesine bağlı olduğunu vurguladı.

"Bu ekonomi 12 ay önce hayal edebileceğimden çok daha güçlü ve bunun için gerçekten minnettarım" diyen Bostic, hanehalkları ve işletmeler "çok şeyi absorbe edebildiler" dedi.

Bostic, "Enflasyon hala çok yüksek. Bu nedenle enflasyonu merkez bankası tarafından hedeflenen %2 seviyesine indirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Dikkatli olmalıyız, çünkü benim amacım gerçekten de politikamızı, enflasyonu hedefe geri döndürürken insanların çekmesi gereken acı miktarını en aza indirecek şekilde konumlandırmak" diye konuştu.