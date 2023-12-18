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Fed üyesi faiz indirimi için tarih verdi

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun beklendiği gibi düşmesi halinde Fed'in 2024 yılının "üçüncü çeyreğinde" faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini belirterek, yakın zamanda bir hamle beklentilerine karşı çıktı ancak önümüzdeki haftalarda hız kazanacak bir müzakere sürecinin ana hatlarını çizdi.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 09:13

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ölçülen enflasyonun 2024 yılını %2,4 civarında tamamlamasını beklediğini, bunun da ABD merkez bankasının %2'lik hedefine doğru, gelecek yılın ikinci yarısında iki çeyrek puanlık faiz indirimi gerektirecek kadar ilerleme olduğunu söyledi.

Bostic, Reuters'a verdiği bir röportajda "Bunun yakın bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi ve politika yapıcıların politika faizinin mevcut %5,25-%5,50 aralığından uzaklaşmadan önce enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair yeterli veri ve güven biriktirmek için hala "birkaç aya" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancak Bostic, personelinden tartışmanın çerçevesini çizmeye yardımcı olacak ilkeleri ve eşikleri tartışmaya başlamalarını istediğini de vurguladı.

Bostic, "Enflasyon görünümünün faiz indirimlerini gerektirecek şekilde olduğu 'mahallenin' neye benzediğini tanımsal olarak anlamamız gerekiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde sanırım bunun hakkında konuşmaya başlayacağız" dedi.

Bostic ayrıca, Fed'in umduğu "yumuşak inişi" sağlayarak işsizlik oranındaki kayda değer herhangi bir artışı engelleyeceğini düşündüğü bir ekonomide devam eden büyümeye rağmen, enflasyonun o zamandan bu yana beklediğinden daha hızlı düştüğünü söyledi.

Ancak Bostic, faizleri çok fazla yükseltme konusunda temkinli olduğu gibi, çok erken düşürme konusunda da temkinli olacağını söyledi. Faizleri düşürmeden önce enflasyonun tamamen kontrol altına alındığından emin olmak ve "sürpriz" yaşamaktan kaçınmak istediğini söyledi. Gerçekten de 25 baz puanlık iki faiz indirimi beklentisi, birçok meslektaşının öngördüğü üç ya da daha fazla faiz indiriminden daha az.

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