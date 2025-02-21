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Fed üyesi Kugler: Faiz oranlarını bir süre daha yerinde tutmak uygun olur

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, faiz oranlarını bir süre daha yerinde tutmanın uygun olacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2025 09:06

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2025 09:06

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, Fed'in kısa vadeli borçlanma maliyetleri için hedefini, ekonomi ve hala yüksek olan enflasyon üzerinde ılımlı bir kısıtlama uyguladığı mevcut %4,25-%4,50 aralığında bir süre bırakması gerektiğine inandığını söyledi.

Yeni ekonomi politikalarının net etkisinin son derece belirsiz olduğunu ve ayrıntılara bağlı olacağını kaydeden Kugler, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz risk dengesi göz önüne alındığında, federal fon oranını bir süre daha yerinde tutmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kugler, gümrük vergilerinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabileceğini ancak ne politikaların ne de yüksek ithalat fiyatlarının tüketicilere ne ölçüde yansıyacağının henüz belli olmadığını da söyledi.

Georgetown Üniversitesi'nden bir öğrencinin sorusu üzerine Kugler, "Bu potansiyel senaryolara bakıyoruz - potansiyel olarak fiyatları yükseltebilirler, ancak ne kadar yükseltecekleri daha az biliniyor. Sanırım beklemek zorundayız" dedi.

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