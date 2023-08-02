Gazetecilere açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonominin beklediği gibi gelişmesi durumunda faiz oranlarını bir sonraki toplantıda bulundukları yerde bırakmaya destek vereceğini belirtti.

Bostic, "Temel görünümüm en erken gelecek yılın ikinci yarısına kadar herhangi bir kesinti öngörmüyor" dedi.

Son enflasyon verilerinin "umut verici" olmasına rağmen, bunun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru yavaş yavaş düşmesini beklediğini belirken Bostic, "Enflasyon hedefimize ulaşacağımızdan kesin bir şekilde emin olana kadar politika duruşumuzu değiştirmeme yönünde kararlı olacağım" diye konuştu.

Bostic, enflasyonda düşüş beklenmedik bir şekilde durursa, rahatlıkla faiz artırımı düşünebileceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı, "Enflasyon düşerken işsizliğin yükselmesini bekliyorum, ancak belki sadece yüzde üçün üzerinde veya en fazla yüzde 4'e kadar" şeklinde görüş belirtti.

Bostic, Fed'in dikkatli, sabırlı ve kararlı olması gerektiğine işaret etti.