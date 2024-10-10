CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Fed üyesinden faiz indirimine destek

Boston Fed Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz indiriminden yana olduğunu tekrarladı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 09:04

Boston Fed Başkanı Susan Collins ekonominin mevcut sağlıklı seyrini sürdürmesine yardımcı olmak için daha fazla faiz indiriminden yana olduğunu tekrarladı.

Collins, enflasyonun düşmesi ve ekonominin şoklara karşı daha kırılgan hale gelmesi nedeniyle yetkililerin geçen ay faiz oranlarını yarım puan düşürmesinin "ihtiyatlı" olduğunu söyledi.

Collins, "Para politikasının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam ettiğini kabul ederek, ilk 50 baz puanlık faiz indirimini ihtiyatlı buldum. Muhtemelen daha fazla ayarlamaya ihtiyaç duyulacaktır. Ancak politikanın önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını ve ekonomi geliştikçe ayarlanarak verilere bağlı kalacağını vurgulayacağım" dedi.

İlginizi Çekebilir
ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor ECB'nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor 08 Ekim 2024 16:17
ABD 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi ABD 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi 08 Ekim 2024 16:13
Fed üyesi Kugler: Daha fazla faiz indiriminden yanayım Fed üyesi Kugler: Daha fazla faiz indiriminden yanayım 08 Ekim 2024 16:04
İhracat ikliminde ılımlı iyileşme İhracat ikliminde ılımlı iyileşme 08 Ekim 2024 12:26
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 09 Ekim 2024 10:08
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 09 Ekim 2024 09:53
Eylülde en çok altın kazandırdı Eylülde en çok altın kazandırdı 08 Ekim 2024 11:40
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 08 Ekim 2024 08:56
BofA, Türkiye için enflasyon beklentisini revize etti BofA, Türkiye için enflasyon beklentisini revize etti 08 Ekim 2024 06:21
Alman otomobil endüstrisinde satışlar geriledi Alman otomobil endüstrisinde satışlar geriledi 07 Ekim 2024 14:29
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta arttı 07 Ekim 2024 14:26
Çin’in döviz rezervleri 3,3 trilyon dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri 3,3 trilyon dolara ulaştı 07 Ekim 2024 14:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler