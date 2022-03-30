Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in bu yıl 6 kez daha 25'er baz puanlık faiz artırımı yapmasını beklediğini söyledi. Ancak Harker, enflasyon görünümünde iyileşme sağlanamaması halinde daha büyük faiz artırımına açık olduğunu da vurguladı.

Harker, "Yılın geri kalanında yapılacak her Fed toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı benim model tahminim, ancak eğer bize daha fazla faiz artırımı yapmamızı işaret eder ise buna da açığım" diye konuştu.

"50 BAZ PUANLIK BİR ARTIRIM DAHA OLASI"

Çin'de yaşanan gelişmelere işaret eden Harker, buradaki gelişmelerin tedarik zincirlerinde kırılmaya yol açması halinde 50 baz puanlık bir artırımın daha olası hale geleceğini de ifade etti.

Harker konuşmasında, Fed'in bilançosunu daraltmaya başlamasının para politikası sıkılaştırmasında 2 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı ile aynı etkiyi yapacağını da savundu. Fed'in bilançosunu daraltmaya bir an önce başlamasını isteyen Harker, FOMC'nin bilançonu ne kadar daraltılacağına henüz karar vermediğini de vurguladı.