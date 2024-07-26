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Fed’in favori enflasyon göstergesi beklentilere paralel

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Beklenti aylık olarak yüzde 0,2, yıllık olarak 2,5 artış göstermesi yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 26 Temmuz 2024 17:00

ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler, Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Haziran'da aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Söz konusu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 0,2 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Beklenti aylık olarak yüzde 0,2, yıllık olarak 2,5 artış göstermesi yönündeydi.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mayıs'ta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

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