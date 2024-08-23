CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta geçen aya göre 1,9 puan azalarak 156,8 seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 23 Ağustos 2024 11:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geçen aya göre 1,9 puan azalarak 156,8 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE'yi, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla bir miktar zayıflarken, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

2024 yılı ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde sırasıyla 1,9 ve 2,5 puanlık azalış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 7,3 puanlık artış gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mimarlık firmaları faturaları düşüyor ABD'de mimarlık firmaları faturaları düşüyor 22 Ağustos 2024 09:03
Ons altın rekor seviyelerden bir miktar geri çekildi Ons altın rekor seviyelerden bir miktar geri çekildi 22 Ağustos 2024 08:59
Morgan Stanley Meksika için risk profilini yükseltti Morgan Stanley Meksika için risk profilini yükseltti 22 Ağustos 2024 08:50
Almanya’nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü 22 Ağustos 2024 08:48
Norveç doğal gaz tesislerinin yıllık bakımı Avrupa’yı zorlayacak Norveç doğal gaz tesislerinin yıllık bakımı Avrupa'yı zorlayacak 22 Ağustos 2024 08:45
FOMC tutanaklarından gevşeme sinyali FOMC tutanaklarından gevşeme sinyali 22 Ağustos 2024 06:15
TCMB’nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif geldi TCMB'nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif geldi 21 Ağustos 2024 12:04
Çin’in tahvil piyasasına müdahalesi endişelendirdi Çin'in tahvil piyasasına müdahalesi endişelendirdi 21 Ağustos 2024 11:15
Piyasalar Powell’ın Jackson Hole’de yapacağı konuşmayı bekliyor Piyasalar Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı konuşmayı bekliyor 21 Ağustos 2024 11:13
Brent petrolde Çin endişesi yaşanıyor Brent petrolde Çin endişesi yaşanıyor 21 Ağustos 2024 10:32
Almanya’nın ekonomik toparlanması gecikebilir Almanya'nın ekonomik toparlanması gecikebilir 21 Ağustos 2024 08:51
İngiltere’de ücret artışlarının yavaşlaması bekleniyor İngiltere'de ücret artışlarının yavaşlaması bekleniyor 21 Ağustos 2024 08:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler