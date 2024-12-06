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Fitch'ten ABD ekonomisine ilişkin kritik yorum

Fitch Ratings, Aralık 2024 Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) raporunda, tüketici harcamalarındaki büyümenin beklenenden daha güçlü olması, yaklaşan gümrük vergisi artışlarının ithalat fiyatlarını yükseltmesi ve net göçteki yavaşlamanın işgücü arzı büyümesi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle ABD'de enflasyon risklerinin arttığını uyarısını yaptı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 09:48

ABD ekonomisine yönelik önemli açıklamalar yapan Fitch, dünya büyümesinin 2025 yılında hafif bir düşüşle %2,6'ya gerilemesini bekliyor.2025 yılında ABD büyümesini 0,5 puan artırarak %2,1'e yükseltirken, Euro Bölgesi büyüme tahminini 0,3 puan düşürerek %1,2'ye indirdi. Çin'in 2025 tahminini de 0,2 puan düşürerek %4,3'e düşürdü.

TASARRUFLAR DAHA GÜÇLÜ

"ABD tahmin revizyonumuzun temel itici gücü, beklediğimiz kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği tüketici harcamaları görünümünün yeniden değerlendirilmesidir. Veri revizyonları, hanehalkı gelirinin daha önce ölçülenden çok daha hızlı arttığını ve tasarruf tamponlarının daha güçlü olduğunu göstermektedir" diyen Fitcn, Euro bölgesinde de hanehalkı reel gelirlerini artmakta olduğunu, ancak tüketim toparlanmasının daha sessiz olacak gibi görünmekte olduğunu vurguladı.

Baş Ekonomist Brian Coulton, "ABD gümrük tarifelerinde tam olarak ne olacağı konusunda büyük bir belirsizlik var ancak önemli ölçüde yükselmeleri muhtemel görünüyor. Tahminlerimizde kullandığımız çalışma varsayımı, ABD'nin ortalama efektif tarife oranının 1960'lardaki seviyesine geri döneceği yönündedir ve bunun başlıca nedeni Çin'den yapılan ithalatta efektif tarife oranının çok keskin bir şekilde yükseleceği varsayımıdır" dedi.

ÇİN GÜMRÜK VERGİSİ

"ABD'nin efektif gümrük vergisi oranının 5 puandan fazla artarak %8'e yükseleceğini varsayıyoruz; bu artış büyük ölçüde Çin'e uygulanan efektif gümrük vergisi oranında 25 puanlık bir sıçrama varsayımıyla açıklanıyor" diyen Coulton, "Geniş tabanlı tarife artışları varsayılmaktadır, ancak diğer ticaret ortakları için efektif orandaki varsayılan artış tipik olarak 2 puan civarındadır.

Modellememiz, tarife artışlarının ABD de dahil olmak üzere, Kanada, Çin, Meksika, Kore ve Almanya'daki en büyük olumsuz şoklarla birlikte, GSYİH üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğuna işaret etmektedir. Küresel etkinin 2026 yılında daha fazla hissedilmesi muhtemeldir ve Çin için 2026 GSYH büyüme tahminimizi 0,3 puan düşürerek %4,0'a ve dünya büyüme tahminimizi 0,1 puan düşürerek %2,3'e indirdik" dedi

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