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Gundlach: Fed'in faizleri hızla düşürmesi gerekli

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach, Fed'in faizleri hızla düşürmesinin gerekli olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024 09:04

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach, Fed'in faiz oranı indirim döngüsünü 50 baz puanlık bir hamleyle başlatacağına inananlar arasına katıldı.

Gundlach, Fed'in gösterge faizini 50 baz puan düşüreceğini ve yıl sonuna kadar toplam 125 baz puan faiz indireceğini tahmin etti.

Gundlach, ABD ekonomisinin halihazırda bir resesyonda olduğunu ve Fed'in politikayı çok uzun süredir sıkı tuttuğunu düşündüğünü söyledi.

Future Proof konferansında konuşan Gundlach, "Bence 50 azaltacaklar. Fed eğrinin çok gerisinde kaldı ve kendilerine çeki düzen vermeli. Zaten bir resesyonun içindeyiz. Çok sayıda işten çıkarma duyurusu görüyorum" dedi.

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