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Gundlach: Fed'in yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir kararı

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach Fed'in yaklaşan faiz kararının son yılların en öngörülebilir kararı olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2025 09:04

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2025 09:04

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach'a göre, Fed'in yaklaşan faiz kararı son yılların en öngörülebilir "değişiklik yok" kararı.

Fed'in Çarşamba günkü toplantıda ezici bir çoğunlukla faizleri sabit tutması beklenirken, yatırımcılar Başkan Jerome Powell'ın Mart ayındaki toplantıda potansiyel bir indirim sinyali vereceği umuduyla ABD Hazine tahvilleri üzerindeki yükseliş bahislerini artırdı.

Gundlach, Powell'ın basın toplantısının odak noktasının fiyat istikrarı ve tam istihdamdan oluşan ikili görev tanımı olması gerektiğini, zira bu ikisi arasında artık bir gerilim olduğunu söyledi.

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