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Gundlach: Senaryom Fed bu yıl en fazla iki faiz indirimi yapacağı yönünde

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, baz senaryonun Fed'in bu yıl en fazla iki faiz indirimi yapacağı yönünde olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2025 09:06

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2025 09:06

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in işgücü piyasası ve enflasyonun durumunu değerlendirmek için gelen verileri sabırla beklemesi nedeniyle 2025 yılı için sadece bir faiz indirimi -en fazla iki indirim- beklediğini söyledi.

"Bu yıl en fazla iki indirim. Maksimumdan kastım, iki indirim öngörmüyorum. Sadece düşünebileceğinizin en fazlasının bu olduğunu düşünüyorum," diye konuşan Gundlach, "Şu anda, bana bir sayı seçtirseydiniz, şu anda bir indirimin baz durum ve en fazla iki olacağını söylerdim" dedi.

"Faizleri tekrar düşürmek için bir engele ulaşmak yavaş bir süreç olacak. Bir sonraki Fed toplantısında bir indirim göreceğinizi sanmıyorum," ifadelerini kullanan Gundlach. "Belli ki şu anda faizleri düşürme ihtiyacı hissetmemek için işsizlik oranındaki istikrara odaklanmış durumda" diye konuştu.

Fed, 2024 sonuna kadar art arda üç faiz indiriminin ardından dün faiz oranlarını değiştirmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomi güçlü kalmaya devam ettiği için Fed'in politika duruşunu ayarlamak için acele etmediğini vurguladı.

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