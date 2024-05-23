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Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası gösterge politika faizini yüzde 3,5'te sabit tutma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2024 09:07

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), ekonomistlerin beklentilerine paralel gösterge politika faizini yüzde 3,5'te tuttu.

Bu, Kore Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tuttuğu üst üste 11'inci toplantı oldu. BOK, ekonominin bu yıl yüzde 2,5 büyümesini beklediğini, bunun daha önceki yüzde 2,1 tahmininin üzerinde olduğunu söyledi.


50 BAZ PUAN DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

BOK, bu yıl tüketici fiyatları enflasyonunun Şubat ayında tahmin ettiği seviyelerle aynı şekilde yüzde 2,6, çekirdek fiyat enflasyonunun ise yüzde 2,2 olmasını bekliyor.

Ekonomistlerin anketine göre merkez bankasının dördüncü çeyrekte faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesi bekleniyor.

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