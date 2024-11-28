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Güney Kore Merkez Bankası faizi bir kez daha indirdi

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), ekonomiye desteği artırmak için politika faizini beklenmedik şekilde üst üste ikinci kez düşürdü; büyüme tahminlerini aşağı çekti.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2024 09:30

Güney Kore Merkez Bankası (BoK) tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,25'ten %3,00'e çekildi. Analistlerin beklentisi faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Banka, bir önceki toplantısında 4 yıl aradan sonra ilk kez 25 baz puan ile indirime gitmişti.

Çoğu ekonomist, Banka'nın önceki faiz indiriminin etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman harcayacağını ve wonu ciddi şekilde zayıflatma riskinden kaçınmaya çalışacağını düşünmüştü. Güney Kore para birimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın başlarında yeniden seçilmesinden bu yana ABD doları karşısında değer kaybetti.

Güney Kore'deki zayıflayan ekonomik büyüme ve düşen enflasyon daha gevşek para politikası düzenlemelerini gerektirdiğinden, BoK'un 2025'in ilk çeyreğinde politika faizini tekrar düşürmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, Güney Kore'nin büyüme beklentisini 2024'te %2,2 ve 2025'te %1,9 olarak belirledi. Bu Ağustos ayında açıkladığı %2,4 ve %2,1 olan tahminin aşağı yönlü revizyonu anlamına geliyor.

Banka, enflasyonun 2024'te ortalama %2,3 ve 2025'te %1,9 olacağını öngördü; Önceki tahminler sırasıyla %2,5 ve %2,1 seviyesindeydi.

Çoğu analist, gelecek yıl 3-4 faiz indirimi daha öngörüyor; bu da Güney Kore'de faiz oranının %2,50 veya %2,25'e kadar inmesi anlamına geliyor.

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