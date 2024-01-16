IMF Başkan Yardımcısı Gopinath: Faiz indirimleri için daha 'erken'

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, son iki yılda borçlanma maliyetlerinde yaşanan keskin artışlara rağmen ABD ve Avrupa'da işgücü piyasasının sıkı kaldığını vurguladı.

Gopinath "Piyasalar merkez bankalarından agresif faiz indirimi bekliyor. Bu sonuca varmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bu yıl faizlerin bir parça düşmesini beklemeliyiz. Ancak elimizdeki veriye göre bu indirimlerin yılın ikinci yarısında yapılması daha mümkün" değerlendirmesini yaptı.