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IMF Başkan Yardımcısı Gopinath: Faiz indirimleri için daha 'erken'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath enflasyonla mücadelenin sona ermediğini belirterek faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentilerinin “erken” olduğunu bildirdi. Davos'ta Bloomberg'in etkinliğinde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise küresel ekonomiye yönelik beklentisini paylaştı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 17:12

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 17:12

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, son iki yılda borçlanma maliyetlerinde yaşanan keskin artışlara rağmen ABD ve Avrupa'da işgücü piyasasının sıkı kaldığını vurguladı.

Gopinath "Piyasalar merkez bankalarından agresif faiz indirimi bekliyor. Bu sonuca varmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bu yıl faizlerin bir parça düşmesini beklemeliyiz. Ancak elimizdeki veriye göre bu indirimlerin yılın ikinci yarısında yapılması daha mümkün" değerlendirmesini yaptı.

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