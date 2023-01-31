IMF, 2022'de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilen küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 2,9'a düşeceğini ve ardından yüzde 3,1'e toparlanacağını öngördü. Ancak IMF'in 2023 için büyüme tahmini Ekim 2022'de yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer verilen tahmine göre 0,2 puan yükseltildi.

Tahmin yukarı yönlü revize edilse de 2000–2019 dönemi için yüzde 3,8 olan yıllık ortalama büyümenin altında kaldı.

Merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için faiz artırmalarının ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirten IMF, "COVID-19'un Çin'de hızla yayılmasının 2022'de büyümeyi azalttığı, ancak Çin ekonomisinin yeniden açılmasının beklenenden daha hızlı bir toparlanmanın yolunu açtı" değerlendirmesini yaptı.

2022 yılında yüzde 8,8 olduğu tahmin edilen küresel enflasyonun 2023'te yüzde 6,6'ya yavaşlayacağını tahmin eden IMF, 2024 yılında enflasyonun yüzde 4,3 seviyesine gerileyeceğini de öngördü.

IMF bugün yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Güncellemesi raporunda yaptığı değerlendirmede, "Ekim 2022'de yayınlanran Küresel Ekonomik Görünüm raporundan bu yana risk dengesi aşağı yönlü olmaya devam ediyor, ancak negatif riskler yavaşladı. Yukarı yönlü risklere bakıldığında bir çok ekonomide birikmiş talepten kaynaklı güçlü büyüme veya enflasyonda hızlı bir düşüş mümkün görünüyor" dedi.

Olumsuz taraf olarak, Çin'deki ciddi sağlık sorunlarının toparlanmayı engelleyebilecek olmasını, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının tırmanması olasılığını işaret eden IMF, daha sıkı küresel finansman koşullarının borç sıkıntısını daha da kötüleştirebileceğini de vurguladı. IMF, finansal piyasalar aniden olumsuz enflasyon haberlerini yeniden fiyatlandırabiler, aynı zamanda daha fazla jeopolitik parçalanma, ayrışma ekonomik ilerlemeyi engelleyebilir" ifadelerini kullandı.

Raporda, "Çoğu ekonomide, yaşam maliyeti krizinin ortasında, öncelik enflasyonda sürdürülebilir bir düşüşü başarmak olmaya devam ediyor" tespitinde bulunan IMF, sıkı parasal şartlar ve daha düşük büyümenin finansal istikrarı ve borç istikrarını etkilemekte olduğunu, makro ihtiyati araçları uygulamaya soklak ve borç yeniden yapılandırma çerçevesini güçlendirmenin gerekli olduğunu vurguladı.

Çin'de COVID-19 aşılamasının hızlanmasının ekonomide toparlanmayı koruyacağını savunan IMF, "Mali destek, yüksek gıda ve enerji fiyatlarından en çok etkilenenleri daha iyi hedeflemeli ve geniş tabanlı tedbirler geri çekilmeli" dedi.

IMF, daha güçlü çok uluslu işbirliğinin kural tabanlı çok uluslu sistemin kazanımlarının korunması ve iklim değişikliğinin azaltılması için zaruri olduğunu da belirtti.

Küresel Ekonomik Görünüm Güncellemesi'nde gelişmiş ekonomiler için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıkaran IMF, 2024 büyüme beklentisini yüzde 1,6'dan 1,4'e indirdi.

Gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomiler için de 2023 büyüme tahminini yüzde 3,7'den 4,0'a yükselten IMF, 2024 beklentisini yüzde 4,3'den 4,2'ye düşürdü.

ABD ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 1,4 ve 1,0 büyüyeceğini tahmin eden IMF, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini yüzde 0,7 ve 1,6 olarak ortaya koydu.

IMF, Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 ve 2024'te yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin etti.