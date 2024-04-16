CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem İngiliz havayolu, İsrail'e uçuşlarını askıya aldı

İngiliz havayolu, İsrail'e uçuşlarını askıya aldı

İngiliz havayolu şirketi easyJet, İsrail'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 13:36

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 13:36

İngiliz havayolu şirketi easyJet, güvenlik endişeleri nedeniyle 27 Ekim'e kadar Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'de "devam eden durum" nedeniyle easyJet'in yaz sezonu da dahil olmak üzere Tel Aviv'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya alma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihe kadar bileti olan yolculara iade dahil farklı opsiyonlar sunulacağı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Nijerya’da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde Nijerya'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde 16 Nisan 2024 08:44
Avrupa bankaları AB’den stratejik sektör tanımlanması talep etti Avrupa bankaları AB'den "stratejik sektör" tanımlanması talep etti 16 Nisan 2024 08:42
Citi ons altın fiyatını 3000 dolar olarak tahmin etti Citi ons altın fiyatını 3000 dolar olarak tahmin etti 16 Nisan 2024 08:38
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Nisan 2024 10:02
Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir 16 Nisan 2024 08:33
New York Borsası yükselişle açıldı New York Borsası yükselişle açıldı 15 Nisan 2024 17:08
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 16 Nisan 2024 09:47
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi 15 Nisan 2024 16:51
New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğüne işaret etti New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğüne işaret etti 15 Nisan 2024 16:46
ABD’de perakende satışlar beklentileri aştı ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı 15 Nisan 2024 16:31
ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran’da faiz indirebilir ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran'da faiz indirebilir 15 Nisan 2024 16:03
Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2024 15:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
997,89
%-0,2111
ALTIN
997,85
%-0,2153
DOLAR
981,53
%-1,8466
EURO
992,12
%-0,7881
BORSA
1.276,91
%27,6908
ALTIN
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.103,13
%10,3129
EURO
1.096,40
%9,6402
BORSA
1.352,64
%35,2636
ALTIN
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.130,93
%13,0933
EURO
1.900,65
%90,0653
BORSA
2.285,24
%128,5238
ALTIN
1.734,83
%73,483
DOLAR
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler