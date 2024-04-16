İngiliz havayolu, İsrail'e uçuşlarını askıya aldı

İngiliz havayolu şirketi easyJet, güvenlik endişeleri nedeniyle 27 Ekim'e kadar Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'de "devam eden durum" nedeniyle easyJet'in yaz sezonu da dahil olmak üzere Tel Aviv'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya alma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihe kadar bileti olan yolculara iade dahil farklı opsiyonlar sunulacağı ifade edildi.