İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırımlarla, çok sayıda savunma şirketi, Rus demir yolları, Alfa Bank ve Wagner Grubu dahil Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardım edenlerin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un üvey kızı olduğu iddia edilen Polina Kovaleva, milyarder petrol zengini Eugene Shvidler ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref'in de yer aldığı bildirildi.

"BU OLİGARK VE İŞLETMELER MASUM SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNDE SUÇ ORTAĞI"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu oligarklar, işletmeler ve kiralık haydutlar masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağıdır ve bedelini ödemeleri doğrudur. Putin yanılsamalara kapılmamalı. Müttefiklerimizle birleştik ve Ukrayna'da başarısız olmasını sağlamak için Rus ekonomisindeki vidayı sıkmaya devam edeceğiz. Kaçış olmayacak. Bugün yaptırım uygulananların hepsinin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak, bu da hiçbir İngiliz vatandaşı veya şirketinin onlarla iş yapamayacağı ve seyahat yasağına tabi kişilerin de İngiltere'ye veya İngiltere'den seyahat etmelerinin yasak olduğu anlamına geliyor."

Bakan Truss, İngiliz hükümetinin, Rus ekonomisini "Kremlin'in veya herhangi bir büyük ekonominin daha önce hiç görmediği bir ölçekte" değersizleştirmek için yaptırımları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

GAZPROMBANK VE ALFA-BANK DA YAPTIRIM LİSTESİNE GİRDİ

İngiltere, Rusya merkezli Gazprombank ve Alfa Bank'ı yaptırım listesine aldı ve varlıklarını dondurdu. İngiltere ayrıca Sovcomflot'u da yaptırım uygulanan şirketler listesine dahil etti. Böylelikle İngiltere'nin yaptırım listesine Rusya'dan 59 kişi ve kuruluş, Belarus'tan 6 kişi ve kuruluş eklenmiş oldu.