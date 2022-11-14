Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da bulunan bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, İran'ın UAEA ile "yakın ve sürekli" etkileşimine rağmen, ABD ve üç Avrupa ülkesinin "aceleci ve yapıcı olmayan" davranışlar sergilediğini kaydederek, "Ajansı (UAEA) siyasi olarak kullanmaya ve İran İslam Cumhuriyeti üzerinde siyasi baskı eylemleri için bir araç haline getirmeye çalışıyorlar." iddiasında bulundu.

Bazı ülkelerin İran ile UAEA arasındaki ilişkileri bozmaya çalıştığını ileri süren Kenani, "İran'dan bir heyet Viyana'ya giderek Ajans (UAEA) yetkilileriyle görüştü. İran, soru ve belirsizliklerin çözümü için yapıcı iletişimini sürdürüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir heyetin İran'a gelerek görüşmelere devam etmesi konusunda mutabık kalındı." açıklamasında bulundu.

İran'ın, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolü altındaki bölgelere yönelik bugün yaptığı saldırıya değinen Sözcü Kenani, bölgede bulunan "bölücü gruplardan" kendilerine yapılan "tehditlere sessiz" kalmayacaklarını belirterek daha önce bu konuyu Irak ve Bölgesel Kürt Yönetimi makamları ile görüştüklerini bir sonuç elde edilememesi nedeniyle de "kendi emniyetleri" için "meşru bir girişimde" bulunduklarını aktardı.

Kenani açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da İran üretimi teçhizat kullandığına yönelik "iddiaları" değerlendirerek, "İran, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya herhangi bir teçhizat ve silah göndermemiştir, İran'ın savunma iş birliği ikili çerçevede ve yasal yollardan yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran'ın Ukrayna konusunda "aktif tarafsızlık" politikasını sürdürdüğünü belirterek diğer ülkelerle dostane ilişkilere önem verdiklerini aktardı.