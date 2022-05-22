İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "yasama, yürütme ve yargı organları ile bunlara bağlı kurumların şeffaflığına ilişkin yasa tasarısı" Mecliste görüşüldü.

Kabul edilen tasarıya göre, İran Meclisi ve Devrim Meclisinin onayından geçen, yürütmeye bağlı eyalet, kent ve köy meclisleri şeffaflık yasası kapsamına girerken, güvenlik esaslı kurulan meclis ve şuralar ile askeri kuvvetler, İstihbarat Bakanlığı ve İAEK ise şeffaf kurumlar arasında yer almayacak.

Kamu hizmeti veren barolar, tabipler birliği ile mühendisler, ticaret, maden, sanayi ve ziraat odaları ise şeffaf olması gereken kurumlar arasında sayıldı.

Ülkede bir süredir İran Meclisinde alınan kararların ve milletvekillerinin kullandığı oyların şeffaflığı konusu tartışılıyordu. Bahsi geçen yasa tasarısı, kapsamı genişletse de Tahran yönetiminin 5+1 ülkeleriyle yürüttüğü nükleer anlaşma görüşmelerinin odağındaki İAEK'nın kapsam dışı tutulması dikkati çekti. İran, nükleer çalışma ajandasının gizliliğini uluslararası ilişkilerde bir koz olarak kullanırken, Batılı ülkeler İAEK'yı yeteri kadar şeffaf olmamakla suçluyor.

İran'da bir yasa tasarısı milletvekilleri tarafından onaylandıktan sonra Uzmanlar Meclisine gönderiliyor ve buradaki onayın ardından kanunlaşıyor.