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İspanya ekonomisi 2023'te yüzde 2,5 büyüdü

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), İspanya ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2024 13:38

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2024 13:38

INE'nin verilerine göre, İspanya ekonomisinin 2023'teki yüzde 2,5'lik büyümesinin, önceki yıla kıyasla 3,3 puan (2022'de yüzde 5,8) düşük olması dikkati çekti.

İspanya ekonomisindeki 2023 büyüme oranı, artan faiz oranları ortamında hane halkı tüketiminin esnekliğine ve uluslararası belirsizlikte ihracatın dayanıklılığı ile desteklenmesine bağlandı.

Gayri safi yurt içi hasıladaki (GYSİH) yüzde 2,5'lik büyümeye iç talebin (tüketim ve yatırım) katkısı 1,7 puan olurken, bunun bir önceki yıla göre 1,2 puan daha düşük olduğu gözlendi. Dış talebin katkısı ise 2022'ye oranla 2,1 puan azalarak 0,8 puan oldu.

Diğer yandan üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, bir önceki yıla oranla yüzde 8,6 artarak 1 trilyon 462 milyar 70 milyon avro olarak gerçekleşti.

İspanya Merkez Bankası ve uzman analist şirketler, 2024 yılında İspanya ekonomisinde yüzde 1,6'lık büyüme öngörüyor.

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