Google hakkında soruşturma başlatılacak

Nikkei Asia'nın haberine göre, Japonya Adil Ticaret Komisyonu cihazların ilk ayarlarında arama hizmeti için akıllı telefon üreticilerine haksız ayrıcalıklı muamele yaptığından şüphelenilmesinin ardından şirketi Tekelcilik Karşıtı Yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle incelemeye aldı.

Nikkei, soruşturmanın şirketin firmalar arasındaki rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek için Japon pazarını da incelemesinin beklendiğini sözlerine ekledi.