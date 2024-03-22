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Japonya Havayolları 42 uçak satın alacak

Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 09:28

Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 09:28

Japonya Havayolları (JAL) açıklamasına göre, firma, gelecek vadede hedeflediği yüksek yakıt verimliliği vasıtasıyla uluslararası hizmetlerini genişletmeyi planlıyor

Bu doğrultuda JAL, 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alarak piyasadaki konumunu güçlendirecek.

Japon firma bu dönemde 21 adet Airbus geniş gövde A350-900, 10 adet Boeing 787 Dreamliner ile 11 adet dar gövde A321neo yolcu uçağı satın alacak.

Kovid-19'un olumsuz etkisinin giderek hafiflediği sektörde JAL, yüksek verimli yolcu uçaklarıyla rekabet gücünü korumayı hedefliyor.

NET KAR 5 KAT YÜKSELMİŞTİ

JAL, Nisan-Aralık 2023 döneminde satış gelirlerini, 2022'ye kıyasla yüzde 24,2 artışla 1,25 trilyon yene (8,2 milyar dolar) çıkarmıştı.

9 aylık periyotta JAL, net karını 5 kattan fazla artışla 85,7 milyar yene (565 milyon dolar) yükseltmişti.

Firmanın, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla, net kar artışlarına, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etki ettiği bildirilmişti.

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