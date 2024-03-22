Japonya Havayolları 42 uçak satın alacak

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 09:28
Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 09:28
Japonya Havayolları (JAL) açıklamasına göre, firma, gelecek vadede hedeflediği yüksek yakıt verimliliği vasıtasıyla uluslararası hizmetlerini genişletmeyi planlıyor
Bu doğrultuda JAL, 2025-2033 mali yılları arasında toplam fiyatı 12,3 milyar doları bulan 42 uçak satın alarak piyasadaki konumunu güçlendirecek.
Japon firma bu dönemde 21 adet Airbus geniş gövde A350-900, 10 adet Boeing 787 Dreamliner ile 11 adet dar gövde A321neo yolcu uçağı satın alacak.
Kovid-19'un olumsuz etkisinin giderek hafiflediği sektörde JAL, yüksek verimli yolcu uçaklarıyla rekabet gücünü korumayı hedefliyor.
NET KAR 5 KAT YÜKSELMİŞTİ
JAL, Nisan-Aralık 2023 döneminde satış gelirlerini, 2022'ye kıyasla yüzde 24,2 artışla 1,25 trilyon yene (8,2 milyar dolar) çıkarmıştı.
9 aylık periyotta JAL, net karını 5 kattan fazla artışla 85,7 milyar yene (565 milyon dolar) yükseltmişti.
Firmanın, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla, net kar artışlarına, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının olumlu etki ettiği bildirilmişti.