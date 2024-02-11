CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Japonya'dan 2,4 milyar yenlik yardım

Japonya'dan 2,4 milyar yenlik yardım

Japonya hükümeti, Samoa'ya 2,4 milyar yen kalkınma yardımı verecek.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2024 09:41

Son Güncelleme Tarihi 11 Şubat 2024 09:41

Japonya hükümeti, Pasifik adaları ülkesi Samoa'ya 2,4 milyar yen (16 milyon dolar) kalkınma yardımı verecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Pasifik Adaları ülkeleri turu kapsamında Samoa'nın başkenti Apia'ya gitti

Kamikava, burada Samoa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Fiame Naomi Mata'afa ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre Japonya hükümeti, Samoa'ya 2,4 milyar yen (16 milyon dolar) yardımda bulunacak.

Yardımın, başkent Apia'da bulunan Samoa Ulusal Üniversitesi'nin kalkındırılmasında kullanılacağı aktarıldı.

Mata'afa ve Kamikava bu yıl temmuzda Tokyo'da düzenlenmesi planlanan Pasifik Adaları Liderleri Toplantısı'nın (PALM) hazırlıklarını görüştü.

Görüşmede, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesi süreci ele alındı.

Japon Bakan, atık suyun Pasiifk Okyanusuna salıverilmesi sürecine yönelik detaylı ve bilimsel temelli açıklamalarla Pasifik Adaları ülkelerinin aydınlatılması sözü verdi.

Kamikava Yoko, Samoa'yı ziyaret eden ilk Japonya Dışişleri Bakanı oldu.

Pasifik Adaları ülkesi turu kapsamında Kamikava, hafta başında Fiji'de, "Pasifik Adaları Forumu" üyesi 18 ülkenin, bakan ve üst yöneticileriyle bir araya gelecek.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 2 bin 6 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 6 liradan işlem görüyor 09 Şubat 2024 10:39
Küresel piyasalarda bilanço dönemi iyimserliği sürüyor Küresel piyasalarda bilanço dönemi iyimserliği sürüyor 09 Şubat 2024 09:23
Yellen: Banka dışı mortgage kreditörlerinden kaynaklanan riskler takip ediliyor Yellen: Banka dışı mortgage kreditörlerinden kaynaklanan riskler takip ediliyor 09 Şubat 2024 08:40
ABD Çin’den akıllı araba ithalatını kısıtlamak için çalışma yapıyor ABD Çin'den akıllı araba ithalatını kısıtlamak için çalışma yapıyor 09 Şubat 2024 08:37
Fed üyesi: Fed’in bu yıl faizleri düşüreceğine inanıyorum Fed üyesi: Fed'in bu yıl faizleri düşüreceğine inanıyorum 09 Şubat 2024 08:33
BOJ Başkanı: Finansal koşullar bir süre daha devam edecek BOJ Başkanı: Finansal koşullar bir süre daha devam edecek 09 Şubat 2024 08:30
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada! EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Meclis tarihi belli oldu! Emekliler yılı için 10 bin TL formülü masada! 08 Şubat 2024 17:20
Gazprom Çin’e doğal gaz sevkiyatında rekor kırdı Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatında rekor kırdı 08 Şubat 2024 16:59
Almanya’dan Avrupa ülkeleri ve ABD’ye Ukrayna çağrısı Almanya'dan Avrupa ülkeleri ve ABD'ye Ukrayna çağrısı 08 Şubat 2024 16:50
RBI politika faizini sabit tuttu RBI politika faizini sabit tuttu 08 Şubat 2024 16:20
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor 08 Şubat 2024 16:19
PBoC: Para politikası esnek, kesin ve etkili olmalı PBoC: Para politikası esnek, kesin ve etkili olmalı 08 Şubat 2024 16:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.010,75
%1,0747
BORSA
1.000,81
%0,0814
DOLAR
1.000,60
%0,0604
EURO
998,84
%-0,1164
ALTIN
1.043,89
%4,3885
BORSA
1.062,37
%6,237
DOLAR
1.057,47
%5,7471
EURO
1.029,24
%2,9241
ALTIN
1.169,30
%16,9295
BORSA
1.072,75
%7,2749
DOLAR
1.084,12
%8,4124
EURO
1.090,28
%9,028
ALTIN
2.007,83
%100,7833
BORSA
1.643,68
%64,3678
DOLAR
1.675,27
%67,5266
EURO
1.842,00
%84,1996
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler