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Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz mesajı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Aralık ayında faiz indirimi öngörmenin daha makul olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2024 09:29

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl bir kez faiz oranlarını düşüreceğini ve bunun için Aralık ayına kadar bekleneceğinin "makul bir tahmin" olduğunu söyledi.

Kashkari verdiği röportajda, "Enflasyonun yüzde 2'ye dönüş yolunda olduğuna dair bizi ikna edecek daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi.

Fed, enflasyonu soğutmak amacıyla geçen hafta gösterge politika faizini geçen Temmuz ayından bu yana olduğu gibi yüzde 5,25-yüzde 5,50 aralığında tuttu. Ayrıca 19 ABD Merkez Bankası üyesinin medyan tahmininin bu yıl tek bir faiz indirimi olduğunu gösteren tahminler de yayınladı.

Kashkari, "Şu anda acele etmeden, daha fazla enflasyon verisi elde etmek, herhangi bir karar vermek zorunda kalmadan önce ekonomi ve işgücü piyasası hakkında daha fazla veri elde etmek için çok iyi bir konumdayız. Ancak eğer medyanın gösterdiği gibi tek bir kesinti olacağını söyleseydiniz, bu muhtemelen yılın sonuna doğru olurdu" dedi.

Para politikasını gevşetme olasılığı konusunda birçok meslektaşına göre daha temkinli davranan Kashkari, kişisel olarak ne kadar faiz indirimi beklediğini söylemedi.

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