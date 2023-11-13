Morgan Stanley ve Goldman Sachs Fed tahminlerinde ayrıştı

Morgan Stanley araştırmacıları Pazar günü yayımladıkları 2024 görünümlerinde, Fed'in 2024 yılı Haziran ayında faiz indirimine başlayacağını, ardından dördüncü çeyrekten itibaren her toplantıda faiz indirimleri gerçekleştireceğini belirttiler. Bu indirimlerin, politika faizini 2025 yılı sonuna kadar yüzde 2,375'e düşüreceğini öngördüler.

Morgan Stanley, resesyon olmasa da daha büyük bir genişlemeyi garanti eden daha zayıf bir ekonomi öngörüyor. Fed'in yüzde 4,1'lik tahminiyle karşılaştırıldığında işsizliğin 2025'te yüzde 4,3 ile zirveye çıkmasını bekliyorlar.

Morgan Stanley'e göre, büyüme ve enflasyon da yetkililerin öngördüğünden daha yavaş olacak.

Goldman Sachs analistleri ise daha az indirim ve daha geç bir başlangıç tahmin ediyorlar.

Goldman Sachs, ilk 25 baz puanlık indirimi 2024'ün dördüncü çeyreğinde bekliyor, ardından 2026 ortasına kadar her çeyrekte bir indirim öngörüyor. Goldman Sachs analistleri, toplam 175 baz puanlık bir indirim ile faiz oranının yüzde 3,5-yüzde 3,75 hedefine yerleşeceğini düşünüyor.

Goldman Sachs, Morgan Stanley'in tersine işsizlik oranının 2025 yılında Fed'in tahmininin altında kalacağını ve yüzde 3,6 olacağını belirtiyor.

Çekirdek PCE için 2025 yılı beklentileri Morgan Stanley'de yüzde 2,1, Goldman Sahcs'ta yüzde 2,2 ile Fed'in yüzde 2,3 tahmininin altında bulunuyor.