Nijerya Bütçe ve Planlamadan sorumlu Devlet Bakanı Prince Clement Agba ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Nijerya Direktörü Xavier Muron, Fransa'nın Abuja Büyükelçiliğinde, Nijerya'nın elektrik arzını iyileştirmeye ilişkin finansman anlaşmasına imza attı.

Agba, atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, Fransa tarafından yapılan finansmanın 800 kilometreden fazla 330 kilovat çift devreli iletim hattı sağlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Bu finansmanla ülkenin kuzeybatı eyaletlerinde 13 trafo merkezi inşa edileceğini kaydeden Agba, bunun tüm ülkenin elektrik sorunlarını çözmekte yardımcı olacağını ifade etti.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, halkın yüzde 62'si elektriğe erişemiyor.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.