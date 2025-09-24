Powell, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğinin sinyalini verdi

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen haftaki faiz indirimine rağmen para politikasının hâlâ "ılımlı şekilde kısıtlayıcı" olduğunu belirterek, işgücü piyasasındaki zayıflığın enflasyon endişelerinden daha ağır basmaya devam etmesi hâlinde bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Rhode Island'ın Providence kentinde konuşan Powell, geçen haftaki toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında dile getirdiği birçok noktayı yineledi. Powell, Fed'in hem enflasyonu kontrol altında tutma hem de istihdamı destekleme hedefi arasında zorlu bir denge kurmaya çalıştığını vurguladı. "Çift taraflı riskler, risksiz bir yol olmadığını gösteriyor" dedi.

Powell, faiz oranlarının çok hızlı düşürülmesinin enflasyonun %3 seviyelerine yakın seyretmesine yol açabileceğini, bunun ise Fed'in %2 hedefinin oldukça üzerinde olduğunu söyledi. Öte yandan faizlerin uzun süre yüksek kalmasının, işgücü piyasasını gereksiz yere yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarında işgücü artış hızının düştüğünü belirten Powell, ekonominin iş arayan kişi sayısını karşılayacak kadar yeni iş üretemediğine dikkat çekti. Ancak Fed'in 28–29 Ekim'deki bir sonraki toplantısında nasıl hareket edeceği konusunda net bir sinyal vermekten kaçındı. "Politikamız doğru yerde mi? Değilse, onu doğru yere taşırız" dedi.

Geçen hafta açıklanan ekonomik projeksiyonlara göre, Fed yetkililerinin küçük bir çoğunluğu bu yıl en az iki faiz indirimi daha bekliyor — bu da Ekim ve Aralık toplantılarında faiz indirimi olabileceğine işaret ediyor.

Powell, ayrıca tarifelerin etkisine de değinerek, bu fiyat artışlarının aniden değil, tedarik zinciri boyunca zamanla hissedildiğini söyledi. Fed'in enflasyon beklentilerini sağlam tutma sorumluluğunu vurguladı.

Bu yaklaşım, Başkan Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed'i "aşırı temkinli" olmakla eleştirdiği bir dönemde geliyor. Tartışmalar, Trump'ın Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimiyle daha da büyüdü. Bu girişim şu anda mahkemelerde görülüyor.

Powell, siyasi gerilimlere doğrudan değinmedi ancak Fed'in bağımsızlığını savunarak, 2008 krizi ve 2020 pandemisi gibi büyük şoklara karşı alınan olağanüstü önlemleri hatırlattı. ABD ekonomisinin bu zorlu süreçlerde çoğu gelişmiş ülkeye kıyasla daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

"Bu iki büyük ve benzersiz şoka rağmen, ABD ekonomisi dünyanın diğer büyük gelişmiş ekonomilerine kıyasla daha iyi ya da eşit düzeyde performans sergiledi" dedi.

Powell, Fed'in siyasi saiklerle karar aldığı yönündeki yorumları da reddetti ve "Biz olaylara o şekilde bakmıyoruz. Bu sadece ucuz bir eleştiri" diye konuştu.