Putin'den Çin'e ziyaret: Desteğin altı çizilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu hafta gerçekleştireceği Çin'i ziyaret edecek. Putin, bu ziyareti aynı zamanda Çin lideri Xi Jinping'in altyapı inşa etmek ve Çin'in denizaşırı nüfuzunu genişletmek için başlattığı Kuşak ve Yol projesine de bir destek gösterisi niteliği taşıyacak.

Cuma günü gazetecilerin Çin'e yapacağı ziyaretle ilgili sorularını yanıtlayan Putin, ziyaretin Kuşak ve Yol projesiyle ilgili görüşmeleri kapsayacağını ve Moskova'nın "ortak kalkınma hedeflerine ulaşmak" için çoğunluğu Orta Asya'da bulunan eski Sovyetler Birliği ülkelerinden oluşan bir ekonomik ittifakın çabalarıyla bağlantı kurmak istediğini söyledi.

Putin, Xi ile Moskova ve Pekin arasında artan ekonomik ve finansal bağları da ele alacaklarını kaydetti.