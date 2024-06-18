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RBA faiz oranını değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranını değiştirmedi, enflasyon uyarısını sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2024 10:24

Avustralya Merkez Bankası (RBA), bugün sonuçlanan politika toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmezken, süregelen enflasyon riskleri konusunda uyarıda bulunmaya devam etti; Fiyat baskılarının önümüzdeki aylarda inatla yüksek kalması halinde faiz oranının daha da artırılabileceği olasılığını açık bıraktı.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı 2023 yılı Kasım ayından bu yana bulunduğu %4,35 seviyesinde sabit kaldı. Piyasa beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

RBA Para Politikası Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, "Enflasyon düşüyor ancak bu daha önce beklenenden daha yavaş gerçekleşiyor ve yüksek kalıyor." ifadesine yer verildi.

Kurul, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa gelmesinin biraz zaman alacağını tahmin etti ve son verilerin karışık olsa da, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere karşı uyanık kalma ihtiyacını güçlendirdiğini belirtti.

Değerlendirmede, RBA'nın Avustralya'nın enflasyon görünümü konusunda son derece temkinli olmaya devam ettiği ve Temmuz ayı sonunda açıklanacak ikinci çeyrek enflasyon verilerinin politikanın daha da sıkılaştırılmasını tetikleme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

RBA Başkanı Michele Bullock, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, politika toplantısında faiz artırımının tartışıldığını ancak faiz indiriminin görüşülmediğini söyledi. Başkan, politika yapıcıların inatçı enflasyon risklerine karşı daha "uyanık" olduklarını belirtti.

RBA, yapışkan enflasyon sorunuyla uğraşırken aynı zamanda ekonomik aktivitenin yavaşladığının ve tüketici harcamalarının zayıf olduğunun da farkında. Yüksek faiz oranlarının emtia açısından zengin ekonomi üzerinde açık bir etkisi var ve hizmet enflasyonu alanında kiralar ve elektrik maliyetleri gibi şeyler sürekli olarak yüksek kalıyor.

RBA'nın Mayıs ayında yayınlanan tahminleri, enflasyonun 2025'in ikinci yarısında %2-3 hedef aralığına ve 2026'da orta noktaya döneceği yönündeydi. Ancak o tarihten bu yana, GSYH'deki yavaş büyüme, işsizlik oranındaki artış ve ücretlerdeki artışın beklenenden yavaş olması da dahil olmak üzere ekonomik aktivitedeki ivmenin zayıf olduğuna dair göstergeler mevcut.

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