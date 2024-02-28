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RBNZ faizi yine sabit tuttu

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), üst üste beşinci toplantısında da faizi değiştirmedi.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 09:42

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 09:42

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), piyasaların beklentisi doğrultusunda üst üste beşinci kez gösterge faizinde bir değişikliğe gitmedi; politika ayarlarının bir süre daha sıkı kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50 olarak bırakıldı. Piyasaların beklenti de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

RBNZ Para Politikası Kurulu (PPK), "Enflasyonun istenen yüzde 1-3 hedef aralığına dönmesini sağlamak için faizin uzun bir süre kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerekiyor. Enflasyon görünümüne yönelik riskler daha dengeli hale geldi. Ancak manşet enflasyon hedef aralığının üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu durum komitenin yukarı yönlü enflasyon sürprizlerini tolere etme yeteneğini sınırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda'da en son 2023 yılı son çeyrek dönemi için enflasyon yüzde 4,7 olarak açıklandı. Ancak son enflasyon anketi sonucu beklentilerin ilk çeyrek için yüzde 3,60'tan yüzde 3,22'ye indiğini gösteriyor.

RBNZ, özellikle tüketici harcamaları ve yükselen kiralar konusunda, artan nüfus artışının etkilerini izlemeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin görünümün son tarihsel normlara göre özellikle zayıf kalmaya devam ettiği, jeopolitik görünümün enflasyon için risk oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Küresel nakliye maliyetlerinde son dönemde yaşanan artış, bu risklerin bir sonucudur. Komite, bu göreli maliyet baskılarına karşı tetikte olmaya devam edecek ve gerekirse genel enflasyona yayılmayı sınırlamak için harekete geçecektir." denildi.

Banka, faiz oranını 2021 yılı Ekim ayından sonra üst üste 12 toplantıda toplam 525 baz puan artırdı. Temmuz ayında faiz artırım sürecini durduran RBNZ, sonraki 5 toplantısında da aynı seyri sürdürdü.

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