Rehn: ECB Eylül ayında faizi yeniden düşürebilir

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, ekonomideki zayıflığın devam etmesi halinde Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz oranlarını yeniden düşürmesi gerekebileceğini söyledi.

Rehn, New York'ta Avrupa Amerikan Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, "Euro bölgesinde negatif büyüme risklerinin son dönemde artması, dezenflasyonun gerçekten yolunda gitmesi koşuluyla, Eylül ayında yapılacak bir sonraki ECB para politikası toplantısında faiz indirimine gidilmesi yönündeki durumu güçlendirdi" dedi.

Piyasalar Eylül ayında mevduat faizinin %90 ihtimalle 25 baz puan indirilerek %3,5'e çekileceğini ve yıl sonundan önce en az bir hamle daha yapılacağını öngörüyor.

Euro bölgesi ekonomisinde uzun süredir beklenen toparlanmanın kesin olmadığını ve politika yapıcıların farklı sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğini savunan Rehn, "Kötü haber büyüme görünümüyle ilgili: imalat sektöründe bir toparlanmaya dair net işaretler yok. Sanayi üretimindeki yavaşlamanın sanıldığı kadar geçici olmayabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız" dedi