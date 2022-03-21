Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun iyileşme göstermemesi ve enflasyon bekleyişlerinin anlamlı şekilde daha yukarı gitmeye başlamaları halinde 50 baz puanlık faiz artırımına daha açık olacağını söyledi.

"ENFLASYONDA HIZLANMA OLURSA 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞLARINA AÇIĞIM"

Gazetecilere konuşan Barkin, "Eğer enflasyonun istikrar kazanmadığını veya hızlandığını görmeye başlarsak ve beklentiler anlamlı şekilde yükselir ise, ben 50 baz puanlık adımlara çok açığım" dedi.

Barkin, Fed'in 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu daralmaya "yakın zamanda" başlaması gerektiğini de ifade etti.