Rosatom'dan Mısır ile enerji işbirliği

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı kapsamlı bir işbirliği programı imzaladı.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2025 11:56

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçlayan program, ekonomik işbirliğinin yanı sıra iki ülkedeki ilgili kuruluşlar arasındaki ortak çalışmaların artırılmasını da hedefliyor.

Anlaşma, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin huzurunda imzalandı. Belgeye, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Mısır Arap Cumhuriyeti Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat imza attı.

Program dahilinde uzun vadeli ortaklık için sürdürülebilir bir platform oluşturulması, deneyim paylaşımı, bilimsel ve teknik işbirliğine özel önem veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya ve Mısır'ın, ekonomik bağlarını istikrarlı bir şekilde güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülke teknolojik uzmanlık değişimi ve üretimin yerelleştirilmesi için altyapı oluşturuyor. Bu durum, yatırımların artmasına, istihdam yaratılmasına ve rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlayacak. Kapsamlı işbirliği programının yeni girişimler için sağlam bir temel oluşturacağına ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmasına yardımcı olacağına inanıyorum."

