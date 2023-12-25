Rusya MB: Faiz indiriminden önce TÜFE'nin düştüğünden emin olmamız gerekli

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Faiz indirimine başlamak için, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düştüğünden, bunların belirli bir ayda fiyat artış oranını etkileyebilecek tek seferlik faktörler olmadığından gerçekten emin olmamız gerekiyor" dedi.

Bankanın çok çeşitli göstergeleri, ancak öncelikle "enflasyonun istikrarını karakterize edenleri" dikkate aldığını anlatan Nabiullina, "Bu iki ya da üç ay ya da daha fazla sürecektir - sürdürülebilir enflasyonu karakterize eden geniş gösterge yelpazesinin ne kadar azaldığına bağlı" dedi.

Rusya MB, gösterge faiz oranını belirlemek üzere bir sonraki toplantısını 16 Şubat'ta yapacak.